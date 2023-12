Nanyang Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Nanyang-Aktie wird derzeit in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet, da ihr gleitender Durchschnittskurs bei 25,12 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,2 HKD liegt. Der GD200 weist eine Distanz von -3,66 Prozent auf, während der GD50 bei 24,04 HKD liegt, was einem Abstand von +0,67 Prozent entspricht.

Die Anleger-Stimmung wird als "Gut" eingestuft, da in den sozialen Medien überwiegend positive Kommentare und Themen zu Nanyang zu finden sind. Die relative Stärke (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was als positives Signal gewertet wird. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, weshalb die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb Nanyang auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".