Nanyang Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Nanyang liegt bei 30,43 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Im Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 46,67, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nanyang-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 24,32 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -1,32 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 23,8 HKD, was einer Abweichung von +0,84 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Nanyang-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Nanyang ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Nanyang abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung zum Negativen verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Nanyang.