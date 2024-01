Nantong Square Cold Chain Equipment Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Square-Aktien war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 13,62 CNH für den Schlusskurs der Square-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,89 CNH, was einem Unterschied von -12,7 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 11,8 CNH, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt sich, dass die Stimmung hinsichtlich Square in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bezogen auf den Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich, dass Square in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,3 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien eine Underperformance von -9,36 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.