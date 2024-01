Nantong Square Cold Chain Equipment Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Square-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,49 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,75 CNH liegt damit deutlich darunter (Unterschied -12,9 Prozent), was die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (11,87 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,01 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Im Branchenvergleich erzielte Square in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,3 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1 Prozent stiegen, was zu einer Unterperformance von -9,3 Prozent führt. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 1,04 Prozent, wobei Square 9,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt und somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Square-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage-Basis (54,41 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (49,01 Punkte), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating gemäß unserer Analyse.