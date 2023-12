Nantong Square Cold Chain Equipment Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Air China":

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend negativ für das Unternehmen Square. Die Anleger diskutierten hauptsächlich über negative Themen, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führte. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Bewertung hin, da die Square-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt eine Underperformance von 7,34 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche. Im "Industrie"-Sektor liegt die Aktie sogar 7,71 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Square daher eine neutrale Bewertung auf dieser Stufe.