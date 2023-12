Nantong Square Cold Chain Equipment Aktie: In Lauerstellung

In den letzten zwei Wochen wurde Square von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in diesem Zeitraum überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Square beträgt 31,45 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,61, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich erzielte Square in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,3 Prozent, was eine Underperformance von -8,69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Square mit einer Unterperformance von 8,7 Prozent schlechter.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 11,89 CNH -12,7 Prozent unter dem GD200 liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50 hingegen weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Kurs +0,76 Prozent beträgt.

Zusammenfassend wird Square aufgrund der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.