Nantong Square Cold Chain Equipment Aktie: Alles völlig egal!

Die Stimmung und das Interesse an Square-Aktien wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf die langfristige Stimmung zu ziehen. Die Diskussionsintensität war dabei mittelmäßig, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was die Einschätzung als "Neutral" bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 57,95, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt mit 49,54 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine neutrale Einschätzung.

Die Analysten haben zudem die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,85 CNH 12,35 Prozent unter dem GD200 (13,52 CNH) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,87 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Square-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.