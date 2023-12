Nantong Jinghua Pharmaceutical Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Jinghua Pharmaceutical im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor zeigt eine Rendite von -37,2 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,18 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Jinghua Pharmaceutical mit 37,02 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinghua Pharmaceutical liegt bei 29, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Jinghua Pharmaceutical weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Jinghua Pharmaceutical interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark aufgrund einer erhöhten Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende hat Jinghua Pharmaceutical eine Dividendenrendite von 0,87 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,48%. Die Jinghua Pharmaceutical-Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieser Konstellation.