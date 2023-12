Nantong Jinghua Pharmaceutical Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Jinghua Pharmaceutical liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor bei einer Rendite von -30,71 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche weist in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,38 Prozent auf, wobei Jinghua Pharmaceutical mit 31,09 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jinghua Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,87 CNH. Der letzte Schlusskurs von 9,29 CNH weicht somit um -5,88 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 9,23 CNH, wobei der letzte Schlusskurs mit 9,29 CNH auf ähnlichem Niveau liegt (+0,65 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Jinghua Pharmaceutical-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinghua Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 31, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt (ca. 0 Prozent). Fundamentale Kriterien zeigen somit, dass Jinghua Pharmaceutical weder unter- noch überbewertet ist und folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Hinblick auf die Anlegerbewertung wurde Jinghua Pharmaceutical in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.