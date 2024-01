Nantong Jinghua Pharmaceutical Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Jinghua Pharmaceutical hat eine Dividendenrendite von 0,87 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent. Die Differenz von 0,61 Prozent wird als neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jinghua Pharmaceutical liegt bei 61,54, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als neutral bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde über Jinghua Pharmaceutical besonders positiv in sozialen Medien diskutiert. An zehn Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag war die Kommunikation negativ. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -37,2 Prozent, was 35,43 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,34 Prozent, und Jinghua Pharmaceutical liegt aktuell 37,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.