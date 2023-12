Nantong Jinghua Pharmaceutical Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Jinghua Pharmaceutical beträgt der 7-Tage-RSI 56,04 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,64, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich ein Branchenvergleich. In den letzten 12 Monaten erzielte Jinghua Pharmaceutical eine Performance von -30,71 Prozent, während vergleichbare Unternehmen aus der Arzneimittelbranche im Durchschnitt nur um -0,5 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -30,21 Prozent für Jinghua Pharmaceutical. Im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor, der eine mittlere Rendite von -2,64 Prozent verzeichnete, lag Jinghua Pharmaceutical um 28,08 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt auch, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Jinghua Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,8 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,78 CNH weicht somit um -10,41 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs von 9,19 CNH für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,46 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinghua Pharmaceutical derzeit bei 31 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Arzneimittelbranche im Durchschnitt ein KGV von 0. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten neutral bewertet wird.