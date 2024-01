Nantong Jinghua Pharmaceutical Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jinghua Pharmaceutical bei 29,77, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Jinghua Pharmaceutical verzeichnete eine Rendite von -37,2 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Arzneimittelbranche einen signifikanten Rückgang darstellt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des Gesundheitspflegesektors lag die Rendite um 35,58 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -9,57 Prozent auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine geringere Abweichung von -4,19 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Jinghua Pharmaceutical nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel, was in einer Differenz von 0,61 Prozentpunkten (0,87 % gegenüber 1,49 %) resultiert. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".