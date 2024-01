Nantong Jinghua Pharmaceutical Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Jinghua Pharmaceutical jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Unsere Programme haben eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien für Jinghua Pharmaceutical gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Situation in Bezug auf die Bewegungen des Aktienkurses weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen darauf hin, dass die Jinghua Pharmaceutical-Aktie neutral bewertet wird.

Die technische Analyse der Jinghua Pharmaceutical-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,6 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,56 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -10,83 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Abweichung, weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Jinghua Pharmaceutical diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was dazu führt, dass Jinghua Pharmaceutical insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.