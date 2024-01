Nantong Jinghua Pharmaceutical Aktie: Alles völlig egal!

Die Jinghua Pharmaceutical schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Arzneimittelbranche. Der Unterschied beträgt 0,61 Prozentpunkte (0,87 % gegenüber 1,49 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Jinghua Pharmaceutical eine Performance von -37,2 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Arzneimittelbranche im Durchschnitt um 0,43 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -37,64 Prozent im Branchenvergleich für Jinghua Pharmaceutical. Im "Gesundheitspflege"-Sektor betrug die mittlere Rendite -1,62 Prozent, wobei Jinghua Pharmaceutical 35,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,77 liegt Jinghua Pharmaceutical auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Arzneimittel" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jinghua Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,61 CNH im Vergleich zum aktuellen Kurs (8,69 CNH) eine Abweichung von -9,57 Prozent aufweist. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so beträgt dieser aktuell 9,07 CNH, was einer Abweichung von -4,19 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird dem Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating zugesprochen.