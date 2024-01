Nantong Jinghua Pharmaceutical Aktie: Alles völlig egal!

Die Dividendenrendite der Aktie von Jinghua Pharmaceutical liegt aktuell bei 0,87 %, was 0,62 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jinghua Pharmaceutical ist insgesamt positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Jinghua Pharmaceutical daher eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Jinghua Pharmaceutical um -8,39 Prozent vom GD200 entfernt ist, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 9,07 CNH, was zu einem neutralen Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.