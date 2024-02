Nantong Jiangshan Agrochemical, Chemical Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs von Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -48,06 Prozent erzielt, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Chemiebranche insgesamt verzeichnete eine Rendite von -24,78 Prozent, was ebenfalls unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, die zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Kommentare und Befunde in den sozialen Medien ergab überwiegend positive Meinungen über Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical liegt bei 36,92, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,79, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Aktie von Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical.