Nantong Jiangshan Agrochemical, Chemical Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical stark zum Negativen verändert, wie aus der Auswertung von sozialen Medien hervorgeht. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer eine tendenziell negative Haltung gegenüber dem Unternehmen einnehmen. Auch die Anzahl der Beiträge zu Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical ist rückläufig, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in Bezug auf die Stimmung und Diskussion ein "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,68 CNH. Der letzte Schlusskurs von 16,33 CNH weicht somit um -28 Prozent ab, was als negativ bewertet wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik also ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine Überkauftheit, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit auch in Bezug auf die RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht hingegen eine insgesamt positive Anleger-Stimmung in Bezug auf Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical. Dies zeigt sich in den vorherrschenden positiven Themen, die in den vergangenen Wochen diskutiert wurden, und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass sich das Stimmungsbild und die technische Analyse für Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical aktuell negativ darstellen, während die Anleger weiterhin optimistisch gestimmt sind.