Nantong Jiangshan Agrochemical, Chemical Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical bei -40,52 Prozent und damit mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche mit einer mittleren Rendite von -5,54 Prozent liegt die Aktie mit 34,98 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 23,81 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 18,29 CNH lag, was einem Unterschied von -23,18 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht ein schlechtes Rating. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv für Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine gute Bewertung.