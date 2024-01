Nantong Jiangshan Agrochemical, Chemical Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical-Aktie liegt aktuell bei 8, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine weniger volatile Bewertung und liefert somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und die Diskussionen in den sozialen Medien können ebenfalls Aufschluss über die Aktienkurse geben. In Bezug auf Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation ergab eine kaum veränderte Stimmung in den vergangenen Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie vergeben wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage der Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical-Aktie eine negative Abweichung von 21,27 Prozent aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical auf Basis dieser Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.