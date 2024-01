Nantong Jiangshan Agrochemical, Chemical Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Aktienkurs von Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,19 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite damit um 34,99 Prozent unter dem Durchschnitt (-7,19 Prozent). In der Branche "Chemikalien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -7,19 Prozent, und Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical liegt aktuell 34,99 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über die Aktie in den letzten Monaten zugenommen hat. Daher erhält Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical in diesem Bereich eine Einschätzung von "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical gesprochen wurde. An 11 Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical ergibt die Analyse, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung, aber "Gut"-Bewertungen in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie das Anleger-Sentiment. Die "Neutral"-Bewertung im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index rundet das Gesamtbild ab.