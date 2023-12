Nantong Jiangshan Agrochemical, Chemical Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt, was sich auch in der technischen Analyse widerspiegelt. Der Kurs liegt derzeit 9,9 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich auf -38,33 Prozent, was auch für eine langfristige Einschätzung als "Schlecht" spricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen besprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical, was langfristig zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt positiv ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist und eine schlechte Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis neutral, was zu einer insgesamt schlechten RSI-Bewertung für Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical führt.