Nantong Jiangshan Agrochemical, Chemical Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Technische Analyse der Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical-Aktie zeigt eine Abweichung von -25,04 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -7,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich zur "Materialien"- und "Chemikalien"-Branche weist die Aktie eine Rendite von -43,39 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den Sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren, obwohl die neuesten Nachrichten positiv waren. Aufgrund dieser gemischten Stimmung erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung zeigt eine zunehmend negative Stimmung der Anleger im letzten Monat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen bleibt jedoch neutral, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.