Nantong Jianghai Capacitor-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Nantong Jianghai Capacitor hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von -42,27 Prozent erzielt, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch in der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 44,02 Prozent deutlich darunter, wodurch die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mittlerweile auf 18,48 CNH, während der aktuelle Kurs bei 14,19 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -23,21 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 16,55 CNH eine Distanz von -14,26 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nantong Jianghai Capacitor zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. Obwohl in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden, ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nantong Jianghai Capacitor 16, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" durchschnittlich ist. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.