Die Nantong Jianghai Capacitor-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Nantong Jianghai Capacitor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -19,54 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -8,59 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Verglichen mit Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Nantong Jianghai Capacitor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,97 Prozent erzielt, was 29,88 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt -0,15 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 29,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine starke Aktivität und positive Stimmungsänderung hin, was zu einer langfristigen "Gut"-Bewertung führt.