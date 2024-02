Nantong Jianghai Capacitor Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Aktie von Nantong Jianghai Capacitor weist eine Dividendenrendite von 1,06 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,65 Prozent liegt. Infolgedessen erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat das Unternehmen ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral betrachtet wird.

Jedoch wies die Aktie von Nantong Jianghai Capacitor in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,63 Prozent auf, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Branche eine Underperformance von -15,69 Prozent darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Nantong Jianghai Capacitor-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt kann die Aktie von Nantong Jianghai Capacitor als neutrales Investment betrachtet werden, basierend auf den Dividendenrenditen, Fundamentaldaten und der aktuellen Performance im Vergleich zur Branche und dem Sektor.