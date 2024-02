Nantong Jianghai Capacitor Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Nantong Jianghai Capacitor verzeichnet derzeit einen Kurs von 15,21 CNH, was einen Abstand von -1,23 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Einstufung hingegen als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -13,87 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Nantong Jianghai Capacitor als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nantong Jianghai Capacitor-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,13, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 von 45,94 bedingt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Das Gesamtranking ergibt daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bezüglich der Stimmung rund um die Aktie von Nantong Jianghai Capacitor haben wir sowohl die Analysen aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nantong Jianghai Capacitor weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Nantong Jianghai Capacitor mit -36,63 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,57 Prozent, wobei die Nantong Jianghai Capacitor mit 16,05 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.