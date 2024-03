Nanto Bank Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Die Nanto Bank wird anhand des RSI der letzten 7 Tage und des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 14,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nanto Bank-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 26,56 an, dass die Nanto Bank überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Zusammenfassend erhält Nanto Bank eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen über Nanto Bank in den sozialen Medien zeigen, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Nanto Bank in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird die Aktie der Nanto Bank positiv bewertet, da der aktuelle Kurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung, wodurch die Nanto Bank-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird Nanto Bank in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Themen signifikant zugenommen haben. Insgesamt erhält Nanto Bank für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.