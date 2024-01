Nanto Bank Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) der Nanto Bank-Aktie zeigt, dass das Wertpapier in den letzten 7 Tagen überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 53,97, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nanto Bank.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nanto Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -0,71 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von -0,59 Prozent eine "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien rund um die Nanto Bank-Aktie geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Nanto Bank sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen bei Nanto Bank nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Nanto Bank somit eine "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.