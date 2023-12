Nanto Bank Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Der Relative Strength Index: Um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird. Im Falle der Nanto Bank bewerten wir sie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 46,97 Punkten, was bedeutet, dass die Nanto Bank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der für die vergangenen 25 Tage berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Nanto Bank weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 57,96). Damit wird die Aktie auch im RSI25 mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Nanto Bank also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nanto Bank verläuft derzeit bei 2524,73 JPY. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 2450 JPY aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -2,96 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der derzeit bei 2568,56 JPY liegt, ergibt sich für die Nanto Bank-Aktie eine aktuelle Differenz von -4,62 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher bei Betrachtung der beiden Zeiträume eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Sentiment und Buzz: Bei der Nanto Bank gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei der Nanto Bank keine Auffälligkeiten in diesem Punkt registriert wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält die Nanto Bank also für diesen Aspekt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Nanto Bank auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien rund um die Nanto Bank in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie auch für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt ist die Redaktion zu dem Schluss gekommen, dass die Nanto Bank hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.