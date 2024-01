Nanto Bank Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Nanto Bank wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen unserer Redaktion. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die technische Analyse zeigt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nanto Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2508,84 JPY, während der letzte Schlusskurs (2491 JPY) -0,71 Prozent abweicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2505,74 JPY) weicht mit -0,59 Prozent ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nanto Bank aktuell mit dem Wert 3,77 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 53, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt erhält der RSI die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität geführt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.