Nanoxplore Aktie: So schnell kann es gehen

Die Analystenbewertung für Nanoxplore sieht insgesamt positiv aus, da in den letzten 12 Monaten 3 Empfehlungen für die Aktie ausgesprochen wurden, wovon 3 als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Nanoxplore liegt bei 4,25 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 106,31 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 2,06 CAD liegt. Auf Basis dieser Bewertung erhält die Aktie das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nanoxplore-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Tagen Werte von 62 und 66,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Nanoxplore ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -3,46 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche führt. Daher erhalten sie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz um Nanoxplore haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, weshalb sie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Nanoxplore eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der RSI-Bewertung, der Dividendenpolitik und des Sentiments.