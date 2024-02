Nanoxplore Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der Wert des RSI für Nanoxplore bei 48,89, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Nanoxplore bei -17,94 Prozent, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -22,44 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Nanoxplore mit 4,5 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Nanoxplore eher neutral diskutiert. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt sechs Tagen. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Nanoxplore insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Wer derzeit in die Aktie von Nanoxplore investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche einen geringeren Ertrag von 3,54 Prozentpunkten erzielen. Somit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.