Nanosonics Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Nanosonics wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38,46 Punkten, was bedeutet, dass die Nanosonics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,42 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Zusammengefasst erhält Nanosonics eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar umkehren. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Nanosonics eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

In den letzten zwei Wochen wurde Nanosonics von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", da in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Nanosonics bei 4,13 AUD verzeichnet, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 2,86 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -30,75 Prozent aufgebaut hat. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 3,29 AUD an, was einer Differenz von -13,07 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".