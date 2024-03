Nanosonics Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Anzeichen für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die Nanosonics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (53,85) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Nanosonics auf Basis des RSI.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,16 AUD, was einer Abweichung von -31,97 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (2,83 AUD) entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 3,39 AUD eine Abweichung von -16,52 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe erhält Nanosonics daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt, dass Nanosonics eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Nanosonics in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung in den vergangenen zwei Wochen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Zusammenfassung ergibt die Gesamtbewertung für Nanosonics eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des RSI, ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren und eine "Neutral"-Einstufung des Sentiments und Buzz sowie der Anleger-Stimmung.