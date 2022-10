Nanoramic Laboratories und Avesta Battery & Energy Engineering unterzeichnen Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Vermarktung von leistungsstarken, kostengünstigen Lithium-Ionen-Batterien

Boston und Brüssel (ots/PRNewswire) -Nanoramic Laboratories („Nanoramic") und Avesta Battery & Energy Engineering („ABEE") gaben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung („MOU") für die zukünftige Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Vermarktung fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien bekannt. Die Absichtserklärung sieht eine strategische Partnerschaft und eine kommerzielle Lizenz für Neocarbonix® at the Core, die Elektrodentechnologie von Nanoramic, vor.Neocarbonix® at the Core, die Elektrodentechnologie von Nanoramic, ermöglicht eine Batterieleistung der nächsten Generation unter Verwendung einer fortschrittlichen, hyperleitenden 3D-Nanokohlenstoff-Bindungsstruktur, und zwar mit den herkömmlichen Herstellungsprozessen und bereits vorhandenen Geräten. Batterien, die mit Neocarbonix® at the Core hergestellt werden, bieten eine höhere Energiedichte und Leistung, eine schnelle Aufladung von 15 Minuten, eine lange Lebensdauer sowie eine bessere Sicherheit und Recyclingfähigkeit, und das alles zu niedrigeren Kosten pro kWh.ABEE ist ein führendes Unternehmen für Batteriedesign und Recyclingtechnologie mit Sitz in Belgien. ABEE beabsichtigt, zwei Gigafabriken für die Batterieproduktion zu bauen, beide in Europa, um fortschrittliche Lithium-Ionen-Batterien für die Automobil- und Energiespeichersystemindustrie („ESS") herzustellen und zu entwickeln. Die Zusammenarbeit wird das Know-how und die technologischen Innovationen beider Unternehmen nutzen, um im Giga-Maßstab fortschrittliche Batteriezellen für Automobil- und ESS-Kunden zu entwickeln, hochzuskalieren und zu produzieren.„Wir freuen uns sehr, mit ABEE zusammenzuarbeiten, um die Kommerzialisierung fortschrittlicher Lithium-Ionen-Batterien zu beschleunigen", sagte Eric Kish, CEO von Nanoramic. „ABEE ist ein ausgezeichneter Partner mit einer Vision, für die wir uns sehr gern einsetzen werden. Dies ist der erste Schritt in einer langfristigen Partnerschaft, um zu zeigen, wie unsere Technologie Neocarbonix® at the Core dramatische Leistungs- und Kostenverbesserungen erzielen und gleichzeitig problemlos in neue und bestehende Gigafactories implementiert werden kann."Noshin Omar, CEO von ABEE, kommentierte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nanoramic, da wir glauben, dass die Zukunft den fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batterien gehört und diese Partnerschaft den Prozess ihrer Kommerzialisierung beschleunigen wird. Wir warten gespannt darauf, damit zu beginnen, die Ergebnisse dieser Partnerschaft in den Gigafabriken umzusetzen, an denen wir derzeit arbeiten."Informationen zu NanoramicNanoramic® Laboratories ist ein branchenführendes Unternehmen in den Bereichen der Energiespeicherung und fortschrittlicher Materialien, das eine innovative Elektrodentechnologie, Neocarbonix® at the Core, entwickelt hat. Nanoramic kommerzialisiert diese Technologie, um die Energiespeicherung für Elektrofahrzeuge zu transformieren: Erhöhung der Energiedichte und Langlebigkeit bei gleichzeitiger Kostensenkung. Nanorinary wurde 2009 am MIT gegründet und ist der exklusive Designer, Hersteller und Lizenzgeber von Neocarbonix®-Elektroden und FastCap®-Ultra-Kondensatoren. Siehe www.nanoramic.com.Informationen zu ABEEAvesta Battery & Energy Engineering (ABEE) ist ein dynamisches Engineering-Unternehmen, das sich auf Energiespeichertechnologien für Automobil- und stationäre Anwendungen spezialisiert hat. ABEE hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien, und beabsichtigt, bis 2026 zwei europäische Gigafabriken zu errichten. Dabei wird es von mehreren globalen OEMs und Regierungsinstitutionen unterstützt. Siehe https://abeegroup.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3686651-1&h=3464509409&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3686651-1%26h%3D1608113942%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fabeegroup.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fabeegroup.com%252F&a=https%3A%2F%2Fabeegroup.com%2F).View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nanoramic-laboratories-und-avesta-battery--energy-engineering-unterzeichnen-absichtserklarung-zur-zusammenarbeit-bei-der-entwicklung-und-vermarktung-von-leistungsstarken-kostengunstigen-lithium-ionen-batterien-301658956.htmlPressekontakt:Lauren Cotta lauren.cotta@nanoramic.comOriginal-Content von: Nanoramic Laboratories, übermittelt durch news aktuell