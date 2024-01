Nanophase Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanophase liegt derzeit bei 122, was bedeutet, dass die Börse 122,25 Euro für jeden Euro Gewinn von Nanophase zahlt. Dies ist 29 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Chemikalienbranche gezahlt werden. Aufgrund dieses überhöhten Wertes wird der Titel als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität zeigt. Daher wird die Einschätzung für Nanophase in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Nanophase daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Nanophase aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -8273,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Chemikalienbranche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nanophase eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nanophase von 0,6 USD mit -41,75 Prozent Entfernung vom GD200 (1,03 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,77 USD, was einen Abstand von -22,08 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Nanophase-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.