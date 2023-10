Nanolux baut europäische Präsenz mit neuem Büro in Spanien aus

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die Marke wird die hochmoderne LED Solaris vorstellen und diese unverwechselbare Produktreihe auf der Cannafest Prague im November vorstellenNanolux, eine weltweit führende Pflanzenbeleuchtungsmarke hat eine Partnerschaft mit dem spanischen Unternehmen IMHERE Distribution S.L. bekanntgegeben, um das europäische Vertriebs- und Kundendienstzentrum von Nanolux (Nanolux European Sales and Customer Service Center) zu eröffnen. Diese Initiative soll den europäischen Kunden eine schnellere, zuverlässigere und kostengünstigere Produktlieferung und technische Unterstützung bieten.Nanolux wurde vor fünfzehn Jahren in den Vereinigten Staaten gegründet und hat seither 3,5 Millionen Pflanzenbeleuchtungsprodukte in mehr als vierzig Länder und Regionen geliefert und dank seiner hervorragenden Produktleistung und seines Kundendienstes das Vertrauen und die Wertschätzung von mehr als hunderttausend Erzeugern und Institutionen erworben.„Mit unseren Produkten, unserem technischen Support und unserem Serviceteam können wir die echten Bedürfnisse unserer Händler und Kunden besser verstehen und erfüllen," so Kun Dong, Geschäftsführer von IMHERE. „Wir gewährleisten, dass wenn ein Kunde heute bestellt, das Produkt morgen verschickt wird, und wenn heute eine Reklamation vorliegt, wir sie innerhalb des gleichen Tages lösen werden."Nanolux sticht mit sowohl eigenen Forschungs- und Entwicklungsteams, als auch eigenen Herstellungsteams, als Marke für die Pflanzenbeleuchtung hervor. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Kerntechnologie aus, kontrollieren ihre Lieferketten in der Fertigungsindustrie und gewährleisten eine hervorragende Produktentwicklung, Lieferung und Unterstützung nach dem Verkauf. Mit einer großen Auswahl an HID- und LED-Produkten (18-2000 Watt) kann Nanolux alle Benutzeranforderungen erfüllen.Nanolux wird ebenfalls seine einzigartigen SN PRO und GRO-PAD-Prduktreihen auf der Cannafest Prague 2023 vorstellen, die in der Tschechischen Republik diesen November stattfinden wird. „Das Herzstück von Nanolux ist unser Engagement, den Nutzern dabei zu helfen, ihre Vorteile zu maximieren," erklärte Kun begeistert. „Um den Nutzern dabei zu helfen, den Energieverbrauch zu senken, werden wir LED Solaris F630S auf der Messe vorstellen. Mit diesem erstaunlichen, in der Branche exklusiven Produkt können die Nutzer über 50 % ihrer Stromrechnungskosten einsparen." Während der Ausstellung wird Nanolux Sonderpreisaktionen durchführen und unter den Besuchern Preise verlosen. Besuchen Sie uns am Stand 5 B-11 (Halle 5).Informationen zu NanoluxWeitere Informationen erhalten Sie auf Nanolux unter nanoluxtech.com oder folgen Sie Nanolux auf Facebook (https://www.facebook.com/nanoluxlighting)und Instagram (https://instagram.com/nanolux_official?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==).Medienkontakt:info@nanoluxtech.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2241247/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nanolux-baut-europaische-prasenz-mit-neuem-buro-in-spanien-aus-301950825.htmlOriginal-Content von: Nanolux, übermittelt durch news aktuell