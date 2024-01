Nanologica AB Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Nanologica-Aktie notiert derzeit bei 10,25 SEK und liegt damit um -0,58 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -3,03 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Nanologica-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Nanologica als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 56,17 und der RSI25 liegt bei 54,61, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Was die Dividende betrifft, so weist Nanologica im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 13,17 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird der Ertrag als niedrig eingestuft und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".