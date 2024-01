Nanoform Finland Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Nanoform Finland in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Nanoform Finland auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nanoform Finland-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 28, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,56, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Nanoform Finland.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nanoform Finland war zuletzt überwiegend positiv, mit positiven Meinungen in den sozialen Medien und positiven Diskussionsthemen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nanoform Finland-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 21,6 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,5 SEK liegt, was zu einer Abweichung von -5,09 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch bei 19,24 SEK, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Nanoform Finland daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Gesamtbewertung für Nanoform Finland basierend auf den verschiedenen Analysen ergibt daher ein "Gut"-Rating.