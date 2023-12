Nanoco Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Nanoco derzeit bei 17,83 GBP liegt, während der Aktienkurs 17,99 GBP beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +0,9 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,55 GBP, was einer Distanz von +2,51 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Nanoco daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nanoco. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine Bewertung von "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nanoco bei 5,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,06 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral über Nanoco diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentbarometer.

Zusammenfassend erhält Nanoco basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und den fundamentalen Kriterien insgesamt eine Bewertung von "Neutral" und "Gut".