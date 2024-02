Nanoco Aktie: Bestätigung für den Knaller!

In den letzten Wochen hat sich bei Nanoco eine deutliche positive Veränderung der Stimmung und des Buzzes gezeigt. Dies basiert auf der Tendenz der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zu besonders positiven Themen. Daher wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Auch die Diskussion über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nanoco daher eine Bewertung von "Gut" für diese Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nanoco bei 18,02 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 19,6 GBP gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 19,54 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nanoco daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nanoco-Aktie liegt bei 67 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 60,69 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung nach RSI für Nanoco.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -40,47 Prozent erzielt, was 33,28 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -30,75 Prozent, und Nanoco liegt aktuell 9,72 Prozent darunter. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.