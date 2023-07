Nanobiotix-Aktie +40%: Warum das Kursfeuerwerk?

Weitere Suchergebnisse zu "Nanobiotix":

Die Nanobiotix-Aktie (WKN: A1J7EB) schoss am Montag an der Pariser Börse um fast +40% in die Höhe und beendete den Handelstag auf einem neuen Jahreshoch. Was löste das Kursfeuerwerk des französischen Biotech-Unternehmens aus?