Nano X Imaging Ltd Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Nano-x Imaging-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,87 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 5,76 USD, was einem Unterschied von -41,64 Prozent entspricht. Basierend auf der technischen Analyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurde die Nano-x Imaging-Aktie in den letzten 12 Monaten 1-mal als "Gut" und 0-mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Auch das mittlere Kursziel von 14,5 USD basierend auf dem aktuellen Kurs von 5,76 USD wird als "Gut" eingeschätzt, da eine Entwicklung von 151,74 Prozent erwartet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Nano-x Imaging liegt bei 76,92 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen weder eine Überkauf- noch eine Überverkauf-Situation, weshalb er als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Nano-x Imaging deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsveränderung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt wird Nano-x Imaging daher gemäß der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, dem Relative-Stärke-Index und dem Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet.