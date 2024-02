Nano X Imaging Ltd Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie der Nano-x Imaging wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt sie die Bewertungen: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 14,5 USD, was einer Erwartung von 147,44 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 5,86 USD liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Nano-x Imaging-Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 9,83 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 5,86 USD liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,12 USD, sehr nah am letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Nano-x Imaging auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Nano-x Imaging ist überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.