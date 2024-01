Nano One Materials Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Bei Nano One Materials hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Nano One Materials in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird dies ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend wird Nano One Materials für diesen Aspekt daher als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die Stimmung lassen sich Aktienkurse neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben Nano One Materials auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Nano One Materials aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nano One Materials mittlerweile auf 2,82 CAD. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 2,28 CAD. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -19,15 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit bei 2,5 CAD. Somit hat die Aktie mit einem Abstand von -8,8 Prozent zur GD50 ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nano One Materials basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,57 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,57 % ist. Der niedrigere Ertrag führt somit zur Einstufung als "Schlecht".