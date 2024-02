Nano One Materials Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Nano One Materials eine Rendite von 246,1 Prozent erzielt, was mehr als 267 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche hingegen verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -20,63 Prozent. Auch hier übertrifft Nano One Materials mit einer Rendite von 266,72 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Nano One Materials negativ war. Zudem haben Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Nano One Materials diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Schlecht".

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Nano One Materials wurde in Bezug auf diese Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen ein insgesamt negatives langfristiges Bild über die Stimmungslage. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Nano One Materials liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche hingegen weist eine Dividendenrendite von 3,46 auf, was zu einer Differenz von -3,46 Prozent zur Nano One Materials-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.