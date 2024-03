Nano Magic Aktie: Das ist erstaunlich

Die Chemieunternehmen Nano Magic hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrige Bewertung von 0%. Die Differenz zum Durchschnitt beträgt 8289,01 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Nano Magic in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Nano Magic-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 0,58 USD eine Abweichung von -20,55 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,73 USD) aufweist. Allerdings wird die Aktie bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem "Neutral"-Rating bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, als auch in der Einschätzung des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.