Nano Magic Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Nano Magic wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Nano Magic-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist Nano Magic weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Nano Magic daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 8328,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Nano Magic-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Nano Magic-Aktie mit 0,533 USD inzwischen 18 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf 26,99 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.