Nano Magic Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Nano Magic-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,67 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,60803 USD liegt, was einer Abweichung von -9,25 Prozent entspricht. Ebenso liegt der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage (GD50) mit 0,72 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -15,55 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Nano Magic-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nano Magic-Aktie zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 59, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit 59,05 stabil und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für Nano Magic.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Nano Magic derzeit eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 8287,19 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Nano Magic ist neutral, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Themen in sozialen Medien in den letzten Tagen. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.