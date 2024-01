NanoString Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers im Zeitverlauf. Bei Nanostring wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 87,88 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,85, was darauf hindeutet, dass Nanostring weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität rund um Nanostring hat in den vergangenen Monaten zugenommen, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Nanostring daher ein "Gut"-Wert im Bereich des Sentiments und Buzz.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den letzten zwölf Monaten zeigt 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,5 USD einer potenziellen Steigerung um 3000 Prozent entspricht. Daher erhält Nanostring eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In den sozialen Medien wurden Nanostring in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf der Anleger-Stimmung wird Nanostring insgesamt als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für Nanostring.